Lazio-Roma, l’AIC condanna il lancio di bottiglie su Bove: “Episodio gravissimo”

Continua a far discutere un grave episodio accaduto durante il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma due giorni fa con protagonista Edoardo Bove : il centrocampista giallorosso al momento della sua uscita dal campo per la sostituzione è stato preso di mira dalla tifoseria laziale che ha lanciato numerose bottiglie di birra colpendolo anche alla testa. Su quanto successo si pronuncia anche l 'AIC (Associazione Italiana Calciatori) che condanna pubblicamente il gesto dei tifosi allo stadio tramite un post su X. L'organizzazione ha, inoltre, lanciato l'hastagh #nonènormale . Ecco il contenuto pubblicato:

