Lazio, Patric: “Sappiamo l’importanza del derby. Perderlo è brutto”

Il difensore della Lazio Patric ha rilasciato un'intervista nel corso del match program della società biancoceleste alla viglia della partita contro la Salernitana tornando a parlare delle sue sensazioni sul derby perso contro la Roma: "C'è tanto rammarico per la sconfitta con la Roma. Sappiamo l'importanza di quella partita per i tifosi. Perderlo è stato brutto anche per la classifica perché ci ha allontanato dai posti che vogliamo occupare. Mancano tante partite, per questo dobbiamo pensare positivo, affrontare una gara alla volta e poi vedere dove potremo arrivare".