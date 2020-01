Lazio, Inzaghi: “Domenica ci aspetta un grande derby, ora dobbiamo recuperare energie”

Simone Inzaghi commenta l’eliminazione della Lazio in Coppa Italia per mano del Napoli e parla del dispendio energetico della sua squadra in vista della gara contro la Roma di domenica. Queste le sue parole alla Rai: “Era preventivato. Bisognava fare la partita nel migliore dei modi e i ragazzi l’hanno fatta poi è normale aver speso energie. Avremo 5 giorni per recuperare perché domenica abbiamo un grande derby che ci aspetta”. Si sofferma anche sul rientro di Correa: “Era fermo dalla partita di Brescia. E’ rientrato e ha fatto 40 minuti molto buoni. Sicuramente domenica ci darà una mano”.