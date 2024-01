Lancio del seggiolino in Juventus-Roma: i bianconeri puniscono anche i tifosi ospiti

Il club ha deciso di applicare il "Gradimento" per la prima volta anche per i tifosi presenti nel settore ospiti. Con questa misura è vietato l'accesso alle manifestazioni calcistiche organizzate dalla stessa

In occasione del match dello scorso 30 dicembre tra Juventus e Roma sono stati due gli episodi che si sono verificati sugli spalti dell'Allianz Stadium. Dal lancio del seggiolino dal settore ospiti che ha lievemente ferito uno spettatore bianconero, al tiro di bicchieri di plastica e una lattina sul campo da parte dei sostenitori di casa. Per questi episodi, come comunicato dalla stessa Juventus, il club bianconero ha deciso di applicare il "Gradimento" ai sensi del Codice di Condotta. Si tratta di una misura che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate e che per la prima volta è stata utilizzata anche per i tifosi ospiti. Nella nota ufficiale della società si legge: "Anche in questa circostanza, il Club ha collaborato nell’individuazione dei responsabili di tali comportamenti".