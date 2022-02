La Serie A Femminile cambia format: introdotte poule per scudetto e retrocessione

Le squadre partecipanti si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate dopo le quali si formeranno i due gruppi

La FIGC ha ufficializzato alcuni cambiamenti riguardanti il campionato di Serie A Femminile. Dalla prossima stagione il torneo si dividerà in due tranche mediante le quali si formeranno due gruppi: uno per lo scudetto e una per la retrocessione. "Nella prima fase, le squadre partecipanti si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno ad una poule scudetto, con in palio il titolo di Campione d’Italia e l’accesso alla Women’s Uefa Champions League; le ultime 5 si affronteranno, invece, in una poule retrocessione, l’ultima scenderà direttamente in Serie B e la penultima sarà impegnata in una gara di play out contro la seconda in classifica del campionato cadetto" si legge nel comunicato della federazione. Nella stessa nota viene spiegato il funzionamento della fase finale: "Le 5 squadre di ciascuna poule si sfideranno in un girone all’italiana con 4 gare di andata e 4 gare di ritorno su 10 giornate (2 turni di riposo cad). In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella prima fase. In totale, le giornate passeranno da 22 a 28, con un aumento del livello tecnico della competizione. Contestualmente, viene ripristinata la formula della Supercoppa in gara unica in luogo della Final Four".