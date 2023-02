La Roma suona la carica: “Un milione di cuori all’Olimpico. Pronti a giocare insieme”

Quello di questa sera sarà il 24esimo sold out in casa per i giallorossi in questa stagione. Mourinho ha chiesto il massimo supporto ai tifosi

Con il 24esimo sold out all'Olimpico, la Roma raggiunge quota 1 milione di tifosi che si sono seduti, da inizio stagione, sui seggiolini dello stadio della capitale. Sui suoi canali social il club suona la carica: questa sera sarà necessario tutto il supporto per aiutare la squadra a portare a casa un risultato che le permetterebbe di proseguire il suo percorso in Europa League. Avendo perso 1-o nel match d'andata, la vittoria oggi è l'unico risultato possibile. Da inizio anno l'unico match senza tutto esaurito è stato quello di Coppa Italia contro il Genoa (per qualche decina di biglietti). Lo stesso Mourinho ha chiesto ai tifosi il massimo supporto. Sui suoi canali social la Roma scrive: "Dai 60.859 della prima stagionale in casa a quelli di stasera. Un milione di cuori giallorossi all'Olimpico! Grazie! Ci vediamo tra poco, pronti a giocare insieme! Daje Roma daje!"