La Roma presenta la terza maglia nera e il logo storico: stasera il debutto – FOTO

I giallorossi hanno svelato ufficialmente la nuova divisa, che presenta fantasie rosa e il logo ASR in bianco

L'aveva già annunciato José Mourinho qualche giorno fa mentre le immagini già circolavano da tempo. La Roma presenta ufficialmente la sua terza maglia per la stagione 2022/23, con un concept e un design decisamente particolare che ha già diviso i tifosi e che debutterà questa sera nella partita contro l'HJK Helsinki. Una divisa nera, con colletto e bordi maniche in una tonalità ancora più scura di nero. Su tutta la maglia disegni che si sviluppano in verticale tra grigio e soprattutto rosa, la vera novità del terzo kit. Insieme, ovviamente allo stemma sociale, in bianco come gli sponsor (tecnico e main), che richiama quello comparso per la prima volta negli anni '30. Un logo che riporta la scritta storica 'ASR' cerchiata di bianco.

La maglia è già in vendita online e negli store ufficiali. "Dotata della tecnologia NB DRY integrata per una migliore traspirabilità che aiuta a rimanere freschi e asciutti, realizzata in morbido poliestere con una vestibilità comoda per una sensazione di comfort unica", riporta la descrizione sullo store AS Roma. Il prezzo è lo stesso delle altre divise: 90 euro, 110 per la versione elite, e la personalizzazione con il nome di un calciatore (o un altro a piacere) al costo di 20 euro.

Roma, presentata la terza maglia nera e rosa con il logo storico: i dettagli e le parole di Ibanez

"La nuova maglia - sottolinea lo sponsor tecnico New Balance - vede il reinserimento dell'iconico scudetto ASR, che torna sulle maglie della Roma dopo sessantadue anni, insieme a un'accattivante palette di colori nero e rosa. Il disegno distintivo è un intreccio di forme moderne e riflette la forte fedeltà ai lupi della Roma. L'unione dei colori è celebrata in tutto, con dettagli vivaci aggiunti ai pantaloncini e ai calzettoni in maglia nera. Il kit del portiere è presentato in un color albicocca ed è stato sviluppato in linea con le maglie dei giocatori". Nella presentazione anche le parole di Ibanez:"Mi piace molto il design audace di questa maglia, un look innovativo che riflette il nostro desiderio di distinguerci in campo".

Poi le dichiarazioni del Direttore Generale di New Balance Football, Kenny McCallum:"L'uso di simboli tradizionali insieme a una stampa innovativa e a una palette di colori all' avanguardia ha creato un design che fonde le diverse identità dell'AS Roma. La maglia celebra il club in tutta la sua gloria storica e il suo ruolo attuale nella società come voce moderna e unica all'interno del mondo del calcio". Quest'ultima release fa parte della campagna di New Balance "Our World, Our Roma" per questa stagione. La creatività è guidata dal fotografo internazionale Justin Bettman, che ha lavorato al fianco del marchio per contribuire a sottolineare il legame tra il nuovo design, il club e il suo rapporto con la città.