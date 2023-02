La Roma crolla ancora con la Cremonese: 2-1. Fuori dalla zona Champions

Fallisce l'aggancio al secondo posto, domenica il big match con la Juventus all'Olimpico

Daniele Aloisi

La Roma crolla di nuovo contro la Cremonese e esce sconfitta dallo Zini 2-1. Decidono le reti di Tsadjout e Ciofani. I giallorossi scivolano al quinto posto. Primo tempo orribile dei ragazzi di Mourinho e la Cremonese ne approfitta. I giallorossi non calciano mai verso lo specchio della porta e i grigiorossi passano in vantaggio al 17'. Nella seconda frazione lo Special One cambia metà squadra tra il 60' e 68'. A 20 minuti dal termina arriva il pareggio con Spinazzola. La squadra di Ballardini, però, trova la rete del 2-1 all'82' su calcio di rigore. La Roma fallisce l'aggancio al secondo posto, domenica il big match con la Juventus all'Olimpico.

Tsadjout decide il primo tempo: 1-0 per la Cremonese — Mourinho schiera dal 1' Wijnaldum per la prima volta in stagione. L'olandese dopo 3' sfiora il primo gol in Serie A. Calcia da posizione defilata e per poco non trova lo specchio. Al 17' arriva la rete di Tsadjout che sfrutta la sponda di Valeri e batte Rui Patricio con un tiro dalla distanza. La risposta dei giallorossi arriva dal sinistro di Dybala. La Joya ci prova direttamente da calcio di punizione, ma calcia alto sopra la traversa. La prima frazione termina sul risultato di 1-0.

Spinazzola non basta: la Roma scivola al quinto posto — La seconda frazione inizia senza cambi. Mourinho viene espulso dopo appena 1 minuto per proteste. La Cremonese al 58' ha una ghiotta occasione in contropiede. Valeri allarga per Tsadjout che prova a servire in mezzo Felix. Provvidenziale la chiusura difensiva di Spinazzola. Al 60' quattro cambi per i giallorossi: entrano Abraham, Solbakken, Matic e El Shaarawy ed escono Belotti, Pellegrini, Cristante e Zalewski. A 20 minuti dal termine arriva il pareggio della Roma. Lancio perfetto di Mancini per Spinazzola che aggancia e batte Carnesecchi. Al 73' il Faraone sfiora il vantaggio, ma è bravo il portiere della Cremonese a non farsi superare e a murarlo. All'81' calcio di rigore per la squadra di Ballardini per un fallo di Rui Patricio su Okereke. Parte Ciofani e riporta nuovamente in vantaggio la Cremonese. Il crollo allo Zini costa la zona Champions League.

Cremonese-Roma 2-1, il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (Karsdorp 68'), Ibanez; Zalewski (El Shaarawy 60'), Cristante (Matic 60'), Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini (Solbakken 60'), Dybala; Belotti (Abraham 60'). A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Karsdorp, Matic, Bove, Tahirovic, Camara, El Shaarawy, Solbakken, Abraham, Volpato. Allenatore: Mourinho

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Vasquez, Bianchetti, Ferrari; Sernicola, Benassi, Pickel (Galdames 78'), Valeri; Tsadjout (Ciofani 78'); Okereke, Felix (Meité 65'). Allenatore: Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Ghiglione, Chiriches, Acella, Galdames, Meite, Quagliata, Lochoshvili, Dessers.

Arbitro: Piccinini; Assistenti: Galetto, Pagliardini; Quarto uomo: Serra; VAR: Di Bello; AVAR: Volpi

Marcatori: Tsadjout 17' (C), Spinazzola 70' (R), Ciofani 83' (C)

Ammoniti: Ferrari (C), Bianchetti (C), Sernicola (C), El Shaarawy (R), Rui Patricio (R)