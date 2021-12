La Roma consegna giocattoli al Gemelli: “I bambini hanno bisogno di noi”

Il direttore del Roma Department: "Verremo anche durante il resto dell'anno, perché in molti hanno necessità del nostro supporto"

Continuano gli appuntamenti di Roma Cares in occasione del Natale dedicato ai più piccoli. Protagonisti del 'Toys Day' stavolta sono stati i piccoli pazienti del Policlinico Gemelli. Come ha raccontato il club sul proprio sito ufficiale, a dicembre sono stati consegnati giocattoli anche alla Parrocchia Santa Maria Vianney, al Centro Sant'Alessio per i Ciechi, alla Parrocchia Sant'Ignazio di Antiochia, alla Chiesa dei Santi Martiri dell’Uganda, all'ospedale S. Raffaele, presso l’Associazione ADI Famiglie Italiane e alla Parrocchia San Nicola di Bari, a Ostia. Oggi al Gemelli c'era Francesco Pastorella, direttore del Roma Department: "Siamo soliti venire qui al Gemelli perché ci sono dei bambini che hanno davvero bisogno del nostro aiuto e ci piace far sentire la nostra vicinanza, portando loro dei doni soprattutto sotto Natale. Verremo però anche durante il resto dell'anno, perché in molti hanno necessità del nostro supporto, dei nostri regali e della presenza della Roma, una piattaforma sociale sempre a disposizione per portare un sorriso a questi bambini".