La leggenda ceca Jan Koller: “Schick può battere il mio record”

L’ex attaccante del Borussia Dortmund Jan Koller ha rilasciato una lunga intervista a “idnes.cz”, dove ha avuto modo di esprimere il proprio parere in merito alla nuova generazione di calciatori cechi in Nazionale, tra cui Patrick Schick. Queste le sue parole:

Cosa pensi sulle punte della Nazionale?

Il migliore è sicuramente Patrick Schick, che ora sta giocando bene con il Lipsia. Sarà molto importante per Jarda Silhavy, è un giocatore chiave. Credo che anche gli altri faranno bene: Krmencik, Ondrasek e Dolezal…in modo che possano affiancare Patrick. All’Europeo non servono solo undici giocatori ma un’intera squadra.

Patrick Schick potrebbe raggiungere un giorno il tuo record di cinquanta gol con la Nazionale? Fino ad ora è a nove.

E’ presto. Sai, per arrivarci ho avuto ottimi compagni di squadra che facevano assist come Milan Baros. Non è un caso che Baros sia appena dietro di me in questa classifica. Abbiamo avuto una generazione straordinaria che ha giocato un calcio offensivo segnando molti gol. Voglio dire, non si tratta solo di Schick: deve stare bene e trovare una grande squadra in Nazionale. Ma quando tutto questo ci sarà, ha certamente le qualità per battere il mio record.