La classifica dei calciatori più influenti al mondo: 7° Dybala, primo in Serie A

Paulo Dybala si piazza al settimo posto, ma primo come calciatore che milita in Serie A, nella classifica dei giocatori più influenti su Instagram, che parteciperanno alla Coppa del mondo Fifa del 2022. Secondo Nielsen InfluenceScope, l'attaccante della Roma vanta 48 milioni di follower una crescita del 12,18%, un tasso di coinvolgimento del 2,91% e un valore per post di 491mila dollari. Cristiano Ronaldo al primo posto. L'attaccante portoghese supera Lionel Messi per l'Argentina, Neymar per il Brasile e Kylian Mbappé per la Francia. La classifica si basa sullo strumento di misurazione degli influencer per valutare i follower totali, l'aumento dei follower, il tasso di coinvolgimento e il valore medio del brand per post, determinando quali sono gli attori ideali per fornire il maggior Social Media Value per la tariffa richiesta. Ottavo N'Golo Kanté che ha vinto la Coppa del Mondo, la Champions League e la Premier League e ha il tasso di coinvolgimento più alto con i suoi follower nella top 10 di Nielsen, pari all'11%. Kanté è l'unico giocatore della Premier League inglese a rientrare nella top 10 di Nielsen. A chiudere la top ten un altro giocatore della Serie A, il francese della Juventus Paul Pogba con un maggior numero di follower di Dybala e Kante, pari a 55 milioni ma un tasso di coinvolgimento e un valore per post minore dell'argentino e del francese. Decimo in questa speciale classifica il difensore spagnolo del Psg Sergio Ramos.