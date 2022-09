Koskela (all. Helsinki): “Dobbiamo adattarci alla pressione del pubblico di casa”

L'allenatore finlandese: "Il primo risultato della Roma è stato sicuramente una grande delusione per loro, quindi l'inizio della partita sarà probabilmente davvero difficile"

Toni Koskela, allenatore dell'HJK Helsinki, ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro la Roma: "Un'altra partita strepitosa allo Stadio Olimpico tutto esaurito. La partita sarà sicuramente diversa dalla scorsa settimana. Giocare fuori casa nelle competizioni europee è sempre molto diverso, fatta eccezione per alcuni club". Questo il primo messaggio lanciato dall'allenatore della squadra finlandese che poi prosegue: "Il primo risultato della Roma è stato sicuramente una grande delusione per loro, quindi l'inizio della partita sarà probabilmente davvero difficile, a maggior ragione. Dobbiamo adattarci al pubblico di casa, al ritmo e alla pressione. Domani speriamo di poter portare i successi e la fiducia in noi stessi dalla prima partita del girone".