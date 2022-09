Koeman: “Ho cercato di ingaggiare Wijnaldum quando ero al Barcellona”

Ronald Koeman, allenatore della nazionale olandese, ha parlato ai microfoni di ad.nl svelando un curioso retroscena quando era sulla panchina del Barcellona: "Ho cercato di ingaggiare Wijnaldum quando aveva concluso la sua esperienza al Livepool ed era svincolato, ma non sono riuscito nel mio intento perché il presidente voleva infastidirmi più che portare un giocatore. Questo ha ritardato l'accordo, ed è per questo che ha optato per il PSG. Se non fosse stato così, avrebbe giocato al Camp Nou".