Karsdorp: “La lite con Mourinho è il passato. Voglio lottare per la Roma”

Insieme a Mourinho , anche Rick Karsdorp sarà in conferenza stampa in diretta dallo Sheriff Main Arena di Tiraspol, Moldavia. Il terzino, con l’assenza di Kristensen escluso dalla lista Uefa, partirà da titolare sulla fascia destra e subito dopo l’intervista del tecnico portoghese risponderà alle domande dei cronisti presenti nella sala conferenze dello stadio moldavo.

"Amo giocare per questo club, lo faccio da 7 anni. Sono successe cose nel passato ma sto andando avanti e sono motivato a fare quello che posso. Ho auto degli infortuni ma voglio continuare a lottare per questa maglia"

"Sono cose che nel calcio possono succedere. È il passato, è successo a novembre. Io voglio solo andare avanti e giocare. Non voglio dire troppe cose su questo perché è il passato. Ho un contratto fino al 2025 e quindi ho deciso di restare per lottare per questo club."