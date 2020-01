Juventus-Roma, in vendita i biglietti per la Coppa Italia: settore ospiti a 15 euro

Mercoledì 22 gennaio la Roma affronterà a Torino la Juventus per i quarti di finale di Coppa Italia. Come scrive la società giallorossa sul proprio sito, il biglietto per il settore ospiti dell’Allianz Stadium costerà 15 euro. Ecco il comunicato ufficiale del club.

“L’AS Roma informa che sono in vendita i biglietti riservati ai tifosi giallorossi per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia in casa della Juventus.

L’incontro si giocherà all’Allianz Stadium mercoledì 22 gennaio con calcio d’inizio alle 20:45.

MODALITÀ DI VENDITA

La vendita dei tagliandi proseguirà fino alle ore 19:00 di martedì 21 ed è riservata ai soli possessori di Fidelity Card.

PREZZO BIGLIETTI

Settore Ospiti: € 15 + diritti di prevendita

PUNTI VENDITA ABILITATI

Punti vendita della rete Calcio Ospiti Ticketone abilitati sul territorio nazionale (elenco disponibile su http://sport.ticketone.it).

RACCOMANDAZIONI

Si ricorda che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di ordine pubblico, i biglietti del settore riservato agli ospiti non possono essere venduti il giorno della partita, ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi a Torino per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso per quel settore con le modalità sopra descritte.

Ulteriori informazioni sulla gara sono reperibili sul sito: www.juventus.com”