Juve-Roma, Pastore è con la squadra anche se non convocato: vedrà la partita in tribuna – VIDEO

I tifosi fuori l’albergo della Roma a Torino si sono subito accorti di una presenza speciale. Insieme ai compagni, che stavano lasciando l’hotel per raggiungere l’Allianz Stadium, c’era anche Javier Pastore: l’argentino si è fermato con i romanisti a scattare qualche foto prima di salire sul pullman col resto della squadra. Il Flaco, che è l’unico degli infortunati che ha deciso di seguire la Roma in trasferta, seguirà la partita di Coppa Italia contro la Juventus dalla tribuna. Ancora da stabilire la data del suo rientro: è fermo dalla partita col Brescia per un edema osseo dovuto a una contusione e salterà sicuramente anche il derby.