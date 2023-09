Juric: “Dura giocare contro la Roma. Si difendono bene e sfruttano le loro qualità”

Le parole del mister del Toro: "Ricci muscolarmente non era al massimo e siccome abbiamo tre partite in una settimana abbiamo deciso di farlo riposare"

Ha scelto Ilic e Tameze per le caratteristiche della Roma o Ricci non era al meglio? “Ricci muscolarmente non era al massimo e siccome abbiamo tre partite in una settimana abbiamo deciso di farlo riposare. Ilic e Tameze sono un centrocampo comunque di qualità”.