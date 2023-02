Jaissle: “Sconfitta pesante. La Roma ha giocato meglio e ha meritato di vincere”

Le parole del tecnico tedesco: "Difficile riprendersi dopo una partita del genere. Non siamo riusciti a tirare molto in porta. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti"

Matthias Jaissle, tecnico del Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro la Roma. Queste le sue parole:

Sulla partita. "Sconfitta pesante, la Roma ha meritato di vincere. Ha giocato meglio e in modo molto aggressivo".

Impressioni sul post partita. "Abbiamo una rosa competitiva per il livello europeo. Siamo forti e dobbiamo continuare a guardare a vanti e pensare al campionato.

Quali sono le somiglianze che ha visto tra il Milan e la Roma? "Non si possono fare paragoni. Ogni partita è a sé. La Roma ha giocato meglio ed è stato difficile creare occasioni perché si sono chiusi bene facendo tanta densità".

Riconosce degli errori in questa eliminazione? "Sono giovane e faccio l'allenatore da poco temo. Queste situazioni possono accadere".

Come si riparte dopo questa sconfitta? "Difficile riprendersi dopo una partita del genere. Continuiamo a pensare al campionato dove abbiamo obiettivi molto alti"

La Roma ha giocato meglio. Se lo aspettava? "Lo avevamo tenuto in conto. Non siamo riusciti a tirare molto in porta. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti".

Sulla preparazione della partita. "Abbiamo provato a prepare i giocatori ma in una partita del genere non è mai facile. Aldilà di tutto bisogna godersi questi momenti. Buona fortuna alla Roma per i turni successivi".