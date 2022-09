Italia, i convocati per le sfide con Inghilterra e Ungheria: out Zaniolo

Il ct azzurro ha ufficializzato la lista dei convocati per le prossime due partite di Nations League

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha ufficializzato le convocazioni per le due prossime sfide degli azzurri in Nations Laegue contro Inghilterra (venerdì 23 settembre a Milano) e Ungheria (lunedì 27 settembre a Budapest) che chiuderanno il girone. Di seguito riportiamo i convocati, per la Roma ci sono Cristante e Pellegrini, mentre sono assenti Zaniolo, Mancini, Spinazzola e Belotti.