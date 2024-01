Iran-Palestina 4-1, Azmoun entra dalla panchina e segna nell’esordio in Coppa d’Asia

L’attaccante giallorosso, subentrato nella ripresa, è andato in gol dopo soli 10 minuti dal suo ingresso portando il parziale sul 4-1

La Coppa d'Asia di Sardar Azmoun inizia nel migliore dei modi con una rete all'esordio. Questo pomeriggio alle 18:30 il suo Iran ha iniziato il proprio cammino nella competizione contro la Palestina ma l'attaccante giallorosso è partito inizialmente dalla panchina. All'attaccante giallorosso, aggregato al resto dei compagni solo dopo il derby di Coppa Italia, sono stati preferiti Jahanbakhsh, Taremi e Ansarifard. Nella prima frazione di gioco la nazionale iraniana ha imposto il proprio dominio con un netto 3-1, la rete palestinese è arrivata solo nei minuti di recupero. Ripresa che, invece, ha visto fin da subito protagonista l’attaccante della Roma che è subentrato al compagno Ansarifad. Sono bastati 10 minuti al neo entrato Azmoun per andare in gol e fissare il risultato sul definitivo 4-1. Tre punti conquistati dall'Iran che comincia benissimo il suo percorso e si porta in testa nel girone composto da Hong Kong, Palestina ed Emirati Arabi Uniti.