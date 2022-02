Inzaghi: “Abbiamo tenuto meglio il campo e saputo soffrire. Semifinale meritata”

Le parole del tecnico nerazzurro: "I ragazzi siano stati bravissimi. Non era una partita semplice, la Roma è una squadra di qualità con un'ottima rosa"

Redazione

Simone Inzaghi ha elogiato i suoi al termine dei quarti di Coppa Italia vinti per 2-0 contro la Roma. Queste le sue parole:

INZAGHI A SPORTMEDIASET

L'Inter ha dimenticato la sconfitta nel derby... Penso che i ragazzi siano stati bravissimi. Non era una partita semplice, la Roma è una squadra di qualità con un'ottima rosa. Abbiamo meritato la semifinale, tenuto bene il campo: ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati veramente bravi.

Bastoni ko, la mette in difficoltà? Speriamo non sia niente. Purtroppo è ricaduto male, i medici faranno gli esami e noi speriamo di non perderlo per molto tempo. È molto importante per noi.

La squadra deve migliorare nei momenti di difficoltà, facendo correre la palla o chiudendosi? Io penso che chiaramente comandare la partita non è semplice. Lo stiamo facendo quasi sempre, poi bisogna mettere in conto che ci sono gli avversari, come Milan, Roma, Napoli, Liverpool. In alcuni momenti la squadra deve saper soffrire. Stasera lo abbiamo fatto e abbiamo tenuto la porta inviolata.

Perisic ora è indispensabile? Penso che sia un giocatore che da inizio anno sta avendo dei livelli altissimi. Sono contento, ma come tutti i suoi compagni. Credo che l'Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions, ha vinto la Supercoppa e ora è in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo un cammino difficile, volevamo questo risultato a tutti i costi contro la Roma che è un'avversaria forte e l'abbiamo ottenuto.