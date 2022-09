Inter, tegola Brozovic: lesione parziale alla coscia. Rischia un mese di stop

Pessime notizie per l'Inter. Le sensazioni negative sull'infortunio di Brozovic sembrano confermate dopo i primi controlli effettuati con la Croazia. Il centrocampista croato si è fermato ieri sera nella partita con l'Austria e il ct Dalic aveva stimato 3-4 settimane di stop. In questi minuti è arrivato il comunicato della sua nazionale: "I risultati della risonanza magnetica hanno mostrato uno strappo parziale al flessore della coscia sinistra, quindi Brozovic è atteso da diverse settimane di riposo. Ulteriori cure saranno prese in carico dai medici competenti dell'Inter, che forniranno anche una precisa prognosi di guarigione, e con loro il servizio medico della Nazionale croata sarà in costante contatto". Brozovic ha riportato quindi una lesione parziale del muscolo della coscia sinistra e rischia circa un mese di stop. Per Simone Inzaghi sarebbe un'assenza pesantissima in vista dei prossimi impegni, a partire dal match con la Roma che però il croato avrebbe saltato in ogni caso per squalifica. In questo modo Brozovic salterebbe sei o sette partite comprese le due con il Barcellona.