Inter-Roma, squadra in partenza per Milano. Zaniolo scherza con la telecamera

Giallorossi a Fiumicino per la prima di Mourinho contro l'Inter, da ex, a San Siro

Smaltite o non smaltite le polemiche per il gol annullato a Nicolò Zaniolo proprio allo scadere della partita poi pareggiata dalla Roma contro il Genoa, la squadra di José Mourinho adesso deve pensare al campo, e quindi alla difficile partita che domani la attende a San Siro. La prima dello Special One da ex contro l’Inter, nello stadio in cui ha vissuto i suoi anni migliori e ha raggiunto il triplete.