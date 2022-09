Inter-Roma, le probabili formazioni: Dybala verso il sì. Ballottaggio Cristante-Matic

Inter contro Roma, una partita dal sapore speciale per Josè Mourinho. Entrambe reduci da una sconfitta prima della sosta, cercano riscatto nella super sfida di domani alle 18 a San Siro. Inzaghi non potrà ancora contare su Lukaku, che ha svolto solo lavoro individuale personalizzato: verso la convocazione invece Calhanoglu. Gara da ex per Dzeko e Mkhitaryan. Lo Special One, in tribuna perché squalificato, valuterà schierare dal 1' o meno a Milano Dybala: per l'argentino, risparmiato nelle ultime amichevoli dall'Albiceleste dopo il problema al flessore, sarà decisiva la rifinitura. Pellegrini può far dunque coppia con Zaniolo sulla trequarti, con Matic in mezzo al campo. Nel caso La Joya giocasse, sarebbe il capitano ad arretrare la propria posizione. A destra Celik per Karsdorp, fermo ai box.