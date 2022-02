Inter, problema al polpaccio per Perisic: da valutare per la Coppa Italia

Il numero 44 nerazzurro ha avvertito un fastidio al polpaccio e non è dunque garantita la sua presenza in Coppa Italia contro la Roma

Nel corso del derby di Milano, Ivan Perisic, l'uomo che ha sbloccato la partita, ha chiesto il cambio al 70esimo minuto per un problema al polpaccio. Sulle condizioni del croato si è espresso anche Simone Inzaghi nel post partita: "Ha chiesto il cambio per un indurimento al polpaccio". Queste le parole dell'allenatore nerazzuro che conferma il fastidio avvertito dall'esterno dell'Inter che è quindi in dubbio per la partita di martedì a San Siro contro la Roma.