Inter, Marotta: “Politano-Spinazzola? Ipotesi da saper sfruttare”

Lo scambio tra Politano e Spinazzola è il primo intervento della Roma sul mercato invernale. L’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport pochi istanti prima del match di Coppa Italia fra Inter–Cagliari. Queste le sue dichiarazioni riguardo la trattativa tra le due società: “Politano-Spinazzola? Sono ipotesi alle quali assistiamo in questa finestra di mercato che come sappiamo non è fatta di scelte ma di opportunità. Sta a noi coglierle e far crescere il nostro gruppo che ha già ottenuto delle grandi soddisfazioni”