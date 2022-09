Inter, Lukaku non recupera e salta il match contro la Roma

Romelu Lukaku non prenderà parte alla prossima sfida di campionato contro la Roma. L'attaccante belga ha svolto lavoro differenziato anche nell'allenamento di oggi pomeriggio ad Appiano Gentile e la sua presenza nella gara di sabato sera è praticamente impossibile, anche solamente in panchina. L'obiettivo di Inzaghi è avere il giocatore per la sfida di martedì prossimo contro il Barcellona in Champions League. Per quanto riguarda Calhanoglu, invece, il centrocampista è recuperato e ci sarà contro la squadra di José Mourinho.