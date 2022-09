Inter, Lukaku a disposizione con la Roma. Inzaghi conferma: “Torna dopo la sosta”

L'Inter passa in casa del Viktoria Plzen e trova i primi punti nel girone di Champions League. In gol sono andati Dzeko (salito a 7 gol alla squadra ceca tra la Roma e i nerazzurri) e Dumfries. Il bosniaco stasera non ha fatto rimpiangere l'infortunato Lukaku, su cui Simone Inzaghi in conferenza stampa ha dato dato aggiornamenti: "È stato bravo Edin, come tutti i suoi compagni. Io ho bisogno di tutti in difesa, a centrocampo e in attacco. Dopo la sosta rientreràLukaku e di volta in volta sceglierò la coppia d'attacco che entrerà in campo". Quindi, il belga tornerà a disposizione quando l'Inter ospiterà proprio la Roma l'1 ottobre alle 18.