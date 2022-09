Inghilterra, Kane: “Abraham sta facendo molto bene a Roma con Mourinho”

Il centravanti dell' Inghilterra Harry Kane ha parlato ai microfoni di Sky in vista della sfida di questa sera alle 20:45 contro l' Italia di Roberto Mancini. L'attaccante inglese si è soffermato anche sul compagno di nazionale Tammy Abraham. Queste sono le sue dichiarazioni: "La Serie A è un campionato importante con grandi squadre, da quando Abraham è a Roma ne abbiamo parlato un po'. Sta facendo molto bene con Josè . In Italia c'è Immobile, ma credo che ottimi attaccanti ci siano un po' ovunque. In Premier abbiamo alcuni dei migliori al mondo, ma vale lo stesso anche per la Serie A".

Le parole di un attaccante di peso come Kane potrebbero servire a Tammy Abraham per invertire la tendenza con la Roma in questa stagione. 2 gol in 8 partite sono pochi per un centravanti, che l'anno scorso aveva abituato bene i tifosi giallorossi con 27 reti in 53 presenze.