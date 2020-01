Anche Arkadiusz Milik ha fatto sentire la propria vicinanza a Zaniolo. Attraverso un post su Instagram, l’attaccante del Napoli ha dedicato un messaggio al classe ’99: “Lo so come ci si sente…Ma so anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei, forza Nicolò!”. Il polacco aveva subito lo stesso tipo di infortunio il 9 ottobre 2016.