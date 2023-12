Il Club ringrazia i tifosi: “Avete amato la Roma sempre, comunque ed ovunque”

La squadra non è stata sola neppure quando giocava a 1221 km di distanza. E' la sublimazione della simbiosi con la tifoseria

Redazione

"L'anno che si sta per chiudere ha rappresentato la sublimazione della simbiosi tra la tifoseria e la Roma, in tutte le sue figure. Sia in casa, sia in trasferta. La nostra prima squadra maschile e la nostra prima squadra femminile sono state sostenute su ogni campo, in ogni partita, con ogni risultato e con la vostra voce" è la parte iniziale del messaggio che l'AS Roma ha pubblicato sul sito del Club rivolgendosi ai tifosi giallorossi. "I numeri ci aiutano a fotografare tutta la passione per i colori che portiamo addosso come una seconda pelle, da bambine e da bambini. Questo contenuto è fornito da una terza parte. A causa delle tue scelte riguardo la policy dei cookie sul nostro sito, questo contenuto esterno non può essere visualizzato. Se vuoi vederlo modifica le tue impostazioni sui cookie premendo uno dei due tasti seguenti".

All'Olimpico — "Uno stadio sempre gremito e colorato di giallorosso: nel 2023, all’Olimpico i tifosi hanno dimostrato che la Roma è qualcosa che va oltre il risultato, un’autentica fede. Le presenze totali sono state 1.956.093, con una media di oltre 61 mila spettatori a partita. La occupancy rate – cioè il rapporto tra le sedute occupate in relazione alla capienza dello stadio - è stata del 93%. E saliamo al 98%, considerando solo i settori venduti ai tifosi della Roma, a dimostrazione del fatto che non importa quale siano l’avversaria, la data e l’orario: la Roma si tifa sempre e si gioca tutti insieme alla squadra, come dimostra anche il dato della crescita degli abbonamenti (+13% rispetto alla scorsa stagione). Estremamente positivo è vedere le nuove generazioni sugli spalti, un amore coinvolgente che viene tramandato. Infatti, in questa stagione sono aumentati gli abbonati Under 16 e Under 25, rispetto al 2022/23: rispettivamente, +35% e +12%. Mai sola mai. La Roma non lo è stata neppure quando giocava a 1221 km di distanza: oltre alla passione travolgente dei romanisti a Budapest, in 55 mila abbiamo tifato all'Olimpico per la nostra squadra, guardandola giocare ai maxischermi la finale di Europa League. La Roma non è mai stata sola anche quando sul prato dell'Olimpico è scesa la nostra squadra femminile. Il 21 marzo, in 39.454 hanno sostenuto le future campionesse d'Italia nell'andata dei quarti di Women's Champions League tra Roma e Barcellona. Per il nostro Paese, è stato un record".

Al Tre Fontane — "Lo Stadio Tre Fontane è sempre stata la casa della nostra straordinaria prima squadra squadra femminile per le partite di campionato, oltre che della Primavera maschile. E da quest'anno, lo è anche per le sfide di Women's Champions League. Assieme all’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, e ad ATI Tre Fontane, la Società si è infatti impegnata per migliorare l'impianto, adeguandolo ai requisiti imposti dall'Uefa. Questo sforzo ha permesso ai romanisti di accorrere in massa alle prime due sfide internazionali, disputate dopo il restyling: sono stati circa cinquemila contro Ajax e Paris Saint-Germain. E complessivamente, nelle undici partite di Serie A giocate nel 2023, sono stati ben 20.000 i tifosi che hanno accompagnato le nostre ragazze alla conquista del nostro storico primo tricolore. Un traguardo raggiunto grazie al vostro amore. Che mai avete lasciato sola la Roma. Mai.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.