Helsinki, squadra in partenza per la trasferta di Roma

Domani alle 21:00 è in programma all'Olimpico la sfida tra Roma e Helsinki per il secondo turno del gruppo C di Europa League. I giallorossi arrivano a questo match dopo il successo in trasferta ad Empoli per 2-1, con lo stesso risultato i finlandesi hanno vinto contro Honka nella Veikkausliiga. La squadra allenata da Toni Koskela, come mostrano i canali social ufficiali dell'HJK, è in partenza dalla Finlandia in direzione Roma per la gara che si giocherà domani sera.