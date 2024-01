Hellas Verona, lavoro di tattica e agilità in vista della Roma. Folorunsho in dubbio

La prima di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma sarà contro l'Hellas Verona. Il match, in programma sabato all'Olimpico, sarà un battesimo di fuoco per il nuovo tecnico giallorosso. La squadra di mister Baroni, quest'oggi, ha svolto regolarmente la sua seduta d'allenamento pre preparare al meglio la sfida. I gialloblù, bisognosi di punti salvezza, sono scesi in campo per effettuare lavori di forza, tattica e agilità. Folorunsho, in gol nella sfida d'andata, è ancora in dubbio. Il centrocampista del Verona, infatti, è uscito malconcio dall'ultima gara contro l'Empoli e le sue condizioni sono da valutare.