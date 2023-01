Gyasi: “I gol della Roma arrivati per errori nostri. Nzola sposta gli equilibri”

Le parole dell'esterno della formazione ligure: "Oggi non abbiamo fatto una buona partita, lo sappiamo"

Come si commenta questa sconfitta? "Oggi non abbiamo fatto una buona partita, lo sappiamo. Se vediamo i gol della Roma sono stati errori nostri. Non abbiamo creato, ma dobbiamo compattarci. È una partita, pensiamo già alla prossima".