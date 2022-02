Guerra Ucraina, Kumbulla: “Spero che chi sta soffrendo avrà una nuova opportunità”

Il difensore albanese della Roma lancia un messaggio sui social: "Mi auguro che tutto questo possa finire presto"

Le scene che arrivano da Kiev e dall'Ucraina dopo gli attacchi della Russia stanno colpendo tutto il mondo. Tanti calciatori che militano in Serie A hanno condiviso le loro preoccupazioni per le famiglie e hanno lanciato appelli anche nei match internazionali che si sono giocati in questi giorni. Marash Kumbulla ha scelto Twitter per esprimere il suo affetto a chi è coinvolto in questi eventi tragici: "Un pensiero a tutte quelle persone che in questo momento stanno soffrendo. Mi auguro che tutto questo possa finire presto e che tutte le persone coinvolte possano avere una nuova opportunità, come l'ha avuta la mia famiglia".