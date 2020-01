Goldaniga: “Sappiamo il valore della Roma, cercheremo di colpire in contropiede”

Genoa-Roma è pronta ad andare in scena. Il difensore rossoblù Goldaniga ha parlato ai microfoni dei cronisti per dire la sua sul match.

GOLDANIGA A ROMA TV

Per te esordio dal primo minuto a Marassi. Come avete preparato questa sfida?

Oggi sicuramente sarà una partita difficile, sappiamo il valore della Roma. Abbiamo cercato di preparare la gara nel migliore dei modi, insieme al mister, durante la settimana.

Cosa temi della Roma e cosa loro devono temere di voi.

La Roma è una squadra attrezzata che ha valori importanti in tutti i reparti. Cercheremo di stare compatti e ripartire per far male in contropiede.

Una classifica difficile, servono punti.

La nostra situazione in classifica non ci aiuta. Non dobbiamo cercare alibi e dobbiamo andare oltre.