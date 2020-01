Gol al derby: Dzeko fa 9 ed eguaglia il bottino della scorsa stagione in Serie A

Con il gol siglato da Edin Dzeko al 26′, che ha portato la Roma in momentaneo vantaggio contro la Lazio, il bosniaco ha eguagliato il bottino di reti in Serie A della precedente stagione. Nove erano in totale i centri del Cigno di Sarajevo nello scorso campionato. Dzeko è inoltre a un passo dall’arrivare a quota 100 con la Roma: quello di stasera è infatti il 99esimo centro del bosniaco con i giallorossi. Davanti a lui Vincenzo Montella che ha chiuso la sua carriera con 102 gol nella Roma.