Gli sposi in abito da matrimonio a Roma-Atalanta: “Mi tengo l’applauso della Tevere”

Quella di domenica, nonostante la sconfitta, rimarrà comunque una giornata indimenticabile per Francesco e Julia. I due sposi, tifosissimi della Roma, due giorni fa hanno festeggiato il loro matrimonio in Italia, dopo aver celebrato la loro unione tre settimane fa, a Cracovia dove vivono (lei è polacca). Poi di corsa allo stadio per Roma-Atalanta, vestiti ancora con gli abiti della festa. Lei col classico abito bianco, lungo ed elegante, con gli occhiali da sole, lui in doppio petto e cravatta, anche lui da cerimonia, con l'accessorio fondamentale: la sciarpa giallorossa. Nonostante la sconfitta deludente, "della partita di oggi mi tengo l'applauso della Tevere appena siamo arrivati". A scriverlo su Twitter è l'account 'Semaforo Giallorosso', che ha pubblicato lo scatto chiedendo anche al resto di utenti e tifosi di commentare postando magari qualche altra foto di chi ha assistito alla scena. E tra i commenti, oltre agli auguri, è poi effettivamente spuntata un'altra bella istantanea dei due all'ingresso sugli spalti.