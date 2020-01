Dopo la chiusura della 18esima giornata di campionato, la Lega Serie A ha comunicato le disposizioni del Giudice Sportivo in materia disciplinare. Due diffidati per la Roma, Kolarov e Florenzi, con quest’ultimo multato di 1.500 euro in qualità di capitano della squadra. Ammoniti inoltre Mancini, Diawara e Veretout, mentre invece per la Juventus continua la squalifica di Rodrigo Bentancur dopo il comportamento in Supercoppa Italiana.