Giordano: “Azmoun mi è sempre piaciuto, può tornare quello dello Zenit”

L'ex bomber della Lazio e l'iraniano si sono incontrati a Capannelle. "Non è un goleador, ma sa come giocare a calcio"

Domenica scorsa, Bruno Giordano (ex bomber di Lazio e Napoli) ha incontrato all'Ippodromo delle Capannelle Sardar Azmoun, entrambi sono appassionati di cavalli. L’occasione era il Premio HH. Sheikha Fatima Bint Mubarak Listed Cup, una corsa dedicata ai purosangue arabi di tre anni su una distanza di 1800 metri. I due si sono parlati a lungo a margine della manifestazione. “È stato carino, un ragazzo molto educato, ha detto di aver superato i problemi fisici. Mi ha fatto una buona impressione. Se è quello di San Pietroburgo è un ottimo attaccante. All’epoca se ne parlava anche in ottica Lazio. A me è sempre piaciuto, non è un goleador ma è una punta che sa giocare a calcio con una buona struttura”. Arrivato pochi giorni prima di Lukaku, il suo arrivo ha suscitato alcune critiche. Oggi può aiutare la Roma a risolvere il problema del gol: “Nelle prime partite ci sono state lacune anche a livello difensivo, sono stati presi gol evitabilissimi. Se poi davanti hai un giocatore che ti timbra tutte le settimane hai una certa sicurezza. Il valore di una squadra di vede alla distanza, tre partite sono solo indicative”.