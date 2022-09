Giacchetta (d.s Cremonese): “Felix un patrimonio. Come lui solo Scalvini e Miretti”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato del mercato svolto dalla sua squadra in conferenza stampa. Non è mancato di certo anche un riferimento a Felix Afena-Gyan, arrivato in estate dalla Roma per 6 milioni di euro di parte fissa più 3 milioni di bonus: "È già adesso un patrimonio della Cremonese, si tratta di un 2003 che è nel giro della nazionale e giocherà il Mondiale, giovani come lui in Italia ci sono solo Scalvini e Miretti". Inizia così il commento del dirigente che poi conclude: "Come nel suo caso abbiamo fatto tante operazioni a titolo definitivo perché la Cremonese in questa categoria ci vuole rimanere e abbiamo giocatori che possono essere risorse per il futuro".