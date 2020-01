Gent-Genk 4-1, gli uomini di Thorup vincono in rimonta

La Roma, dopo esser stata eliminata in Coppa Italia dalla Juventus, vede nell‘Europa League un obiettivo importante. Il 20 febbraio all’Olimpico andrà in scena il primo sedicesimo di finale contro il Gent che intanto oggi ha giocato in campionato vincendo 4-1 contro il Genk e allungato sull’Antwerp terzo. Gli uomini di Thorup sono passati in svantaggio dopo pochi minuti per un gol di Bongonda, ma hanno ribaltato il risultato con le reti di Mohammadi, Bezus, Odjidja-Ofoe e Niangbo.