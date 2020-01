Genoa-Roma, settore ospiti in vendita a 35 euro

Dopo la sfida dell’Olimpico con la Juventus e la trasferta di Coppa Italia del Tardini, sarà girone di ritorno per la Roma di Fonseca. In vista dell’impegno in trasferta con il Genoa, la società ha comunicato modalità e prezzi riguardanti i biglietti per il settore ospiti. Questa la nota sul sito ufficiale giallorosso:

AS Roma, su indicazione del Genoa CFC, rende noto che sono in vendita i biglietti riservati ai tifosi giallorossi per la partita di domenica 18 gennaio.

L’incontro, valido per il 20° turno di Serie A, avrà calcio d’inizio alle ore 18:00.

La vendita dei tagliandi, senza limitazioni di residenza o possesso di Fidelity Card, proseguirà fino alle 19:00 di sabato 18 gennaio.

PREZZO BIGLIETTI

Settore Ospiti: € 35 + diritti di prevendita (Under 16 20€)