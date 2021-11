Genoa-Roma, Mourinho in conferenza stampa domani alle 16

Il tecnico giallorosso tornerà a parlare dopo le due settimane di stop

È quasi tempo di tornare in campo. Superata la terza sosta per le nazionali, la Roma si prepara per sfidare il Genoa a Marassi. A presentare il match alla vigilia ci sarà come di consueto José Mourinho, che parlerà domani in conferenzastampaa partire dalle 16. Dopo i giallorossi prenderanno un volo da Fiumicino che li porterà a Genova. Il fischio d'inizio del match è previsto per domenica alle 20.45.