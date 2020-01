Genoa-Roma, le probabili formazioni: emergenza Fonseca, Spinazzola e Santon dal 1′ – LIVE

La Roma torna in campo 66 ore dopo la vittoria contro il Parma in Coppa Italia. Poco tempo per recuperare, i giallorossi sono chiamati subito a un’altra trasferta, stavolta in campionato e fondamentale per la corsa Champions. Contro il Genoa Fonseca è in emergenza totale, soprattutto sulle fasce dove sono assenti tutti i titolari. Out Florenzi e Kolarov (per squalifica), fuori anche Mirante, Fazio, Pastore, Perotti, Zaniolo e Mkhitaryan (tutti per infortunio). Diciotto convocati e scelte obbligate, con Santon e Spinazzola – appena tornato a Roma dopo la cessione saltata all’Inter – titolari insieme a Under e Kluivert sugli esterni offensivi. Coppie centrali confermate, con Mancini-Smalling in difesa e Diawara-Veretout a centrocampo mentre Pellegrini agirà dietro Dzeko. Calcio d’inizio alle 18.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-ROMA

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ankersen, Sturaro, Schone, Jagiello, Pajac; Pandev, Sanabria

A disposizione: Radu, Marchetti, Barreca, Ghiglione, Cassata, Behrami, Radovanovic, Agudelo, Destro, Favilli.

Allenatore: Davide Nicola.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Cetin, Jesus, Bruno Peres, Cristante, Kalinic.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Maresca Napoli

Assistenti: Longo e Valeriani

IV: Piccinini

VAR: Rocchi

AVAR: Cecconi