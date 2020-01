Roma imbattuta da 12 partite col Genoa. Pellegrini secondo miglior assist-man

La partita della Roma contro il Genoa non rappresenta solamente la prima vittoria del decennio in campionato, ma testimonia anche la striscia positiva dei giallorossi contro i rossoblù: negli ultimi 12 impegni contro i Grifoni sono infatte arrivate 9 vittorie e 3 pareggi. Dalla stagione 2014/2015, la Roma non ha mai guadagnato così tanti punti (30) contro nessun altra squadra. Inoltre Lorenzo Pellegrini si è posizionato al secondo posto, dopo il biancoceleste Luis Alberto, per assist reallizzati: sono 7 le volte in cui il giovane talento della Roma ha concesso il gol ai compagni di squadra. Dulcis in fundo: Edin Dzeko, con la sigla del definitivo 3-1, ha preso parte a quattro gol nelle ultime quattro presenze in campionato (due reti e altrettanti assist).