Genoa-Roma, la moviola: regolare il gol di Thorsby. Ammoniti Paredes e Aouar

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida diretta da Orsato

La Roma sfida il Genoa nella sesta giornata di Serie A. L'arbitro del match è Orsato, mentre al Var c'è Mazzoleni. I giallorossi vanno a caccia della prima vittoria in trasferta che manca in Serie A da aprile 2023.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio Assistenti: Scatragli-Zingarelli IV uomo: Tremolada Var: Mazzoleni. Avar: Paterna

Genoa-Roma, la moviola: — 88' - Altro giallo per la Roma. Aouar interviene in ritardo su Kutlu e Orsato lo ammonisce.

74' - Il Genoa mette dentro il terzo gol. La Roma protesta per un contatto dubbio in area di rigore sugli sviluppi di calci d'angolo. Per Orsato e il Var è tutto regolare. Il direttore di gara ammonisce Paredes e Bani per proteste

64'- Partita molto nervosa. Anche Retegui viene ammonito. Il centravanti del Genoa commette fallo e poi allontana il pallone dal punto di battuta cercando di guadagnare qualche secondo in più. Orsato lo punisce con il giallo.

53' - Lukaku trova la via del gol, firmando il pareggio. Orsato, però, annulla la rete per la posizione di fuorigioco dell'attaccante belga.

46' - Il Genoa passa in vantaggio con il gol di Retegui. Necessario il check del Var per un possibile tocco di mano dell'attaccante rossoblù, ma la rete è regolare.

41' - Primo ammonito anche nelle file giallorosse. Mancini allarga il gomito su Kutlu, fermando in maniera irregolare la ripartenza del Genoa. L'arbitro estrae il cartellino.

33' - Il Genoa protesta per un fallo non concesso da Orsato. Pellegrini, in scivolata, stende Sabelli ma per il direttore di gara non c'è nulla e, anzi, ammonisce il giocatore rossoblù per proteste.

26' - Arriva il primo giallo della partita. Finisce nella lista dei cattivi Kevin Strootman. L'ex della partita arriva in ritardo su Mancini e con un brutto pestone atterra il centrale difensivo giallorosso

