Genoa-Roma, i convocati di Gilardino: out Ekuban. Torna Messias

Il Genoa, tramite i propri canali social, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il match di questa sera contro la Roma. Alle 20:45 a Marassi, i rossoblù affronteranno i giallorossi di Mourinho reduci dal pareggio di Torino e alla caccia della seconda vittoria in campionato. Gilardino recupera Junior Messias che dovrebbe però comunque partire dalla panchina. Assente invece Ekuban come annunciato ieri in conferenza stampa dal tecnico.