Genoa-Roma, i convocati di Fonseca: c’è Spinazzola, out Perotti e Mirante

La Roma tra poco partirà per Genova in vista della partita di domani delle 18 contro il Genoa. Poco fa è uscita la lista dei giocatori convocati da Paulo Fonseca per la sfida di domani: come detto dal mister in conferenza stampa non ci sarà Diego Perotti, colpito da una botta al polpaccio rimediata contro il Parma. Out anche Mirante. Tornano Justin Kluivert e Leonardo Spinazzola, che scenderà in campo dal primo minuto. Ecco i convocati della Roma:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Çetin, Santon, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Diawara

Attacanti: Dzeko, Ünder, Kalinic, Kluivert