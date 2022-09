Gasperini: “Mourinho sta facendo un lavoro fantastico. La Roma è migliorata”

Domenica i bergamaschi sfideranno i giallorossi allo stadio Olimpico per l'ultima gara prima della sosta per le nazionali

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Cremonese. Queste le sue parole sulla Roma e su Mourinho: "Noi andiamo sempre con grande spirito e la mentalità vincente. Affronteremo la Roma e poi ci sarà la pausa, dopo avremo tanti big match. Mourinho all’Inter aveva una squadra fortissima, devo dire che alla Roma sta facendo qualcosa di fantastico anche solamente per l’entusiasmo che ha portato. E’ una squadra che è migliorata tantissimo”. Domenica Roma e Atalanta si sfideranno allo stadio Olimpico per l'ultima gara prima della sosta per le nazionali.